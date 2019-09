Onde assistir a Botafogo x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Buscando encerrar a sequência de três jogos sem vencer, e entram em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ e MG), além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Atlético-MG DATA Domingo, 8 de setembro LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Sem vencer desde o dia 11 de agosto, quando bateu o Furacão por 2 a 1, o Bota vive um momento conturbado com atrasos salariais.

Atualmente, a equipe ocupa o décimo lugar, com 23 pontos.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Lucas Campos e Diego Souza

ATLÉTICO-MG

Vindo de três derrotas seguidas, o perdeu o seu lugar n G-6 e agora só pensa em se recuperar no Brasileirão.

"Acho que o conjunto da obra. A forma com a qual encaramos a equipe do Botafogo. Aquele espírito do mata-mata tem que estar reinando sempre. Acredito que depois dessa eliminação, tem um sentimento diferente, principalmente do lado do Botafogo. Que nós tenhamos a inteligência que tivemos naquelas duas partidas para colocar em prática neste domingo diante da mesma equipe do Botafogo. Uma equipe muito boa e qualificada, mas que pode vir um pouco mordida por conta da eliminação.", disse Réver, relembrando as vitórias da equipe na Sul-Americana.

Semifinalista da Sul-Americana, o Atlético-MG precisa poupar seus jogadores para não correr o risco de perder ou desgastar a equipe.

Provável escalação do Atlético-MG: ​Wilson; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair; Elias, Vinícius, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 0 Brasileirão 26 de agosto Internacional 3 x 2 Botafogo Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Atlético-MG Brasileirão 8 de setembro 16h (de Brasília) Ceará x Botafogo Brasileirão 14 de setembro 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA La Equidad 1 x 3 Atlético-MG 28 de agosto 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 1 de setembro

Próximas partidas