Onde assistir a Botafogo-PB x Náutico, pela Copa do Nordeste, com estreia de Léo Moura

O veterano fará sua estreia pelo clube paraibano neste sábado; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela terceira rodada da , o -PB recebe o , líder do Grupo B , neste sábado (8), às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Paraíba e Pernambuco), na TV aberta, e da Live FC, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Náutico DATA Sábado, 8 de fevereiro de 2020 LOCAL Almeidão - Piauí, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





O duelo terá transmissão do SBT para Paraíba e Pernambuco, além de passar na internet na Live TV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO-PB

Para o duelo diante do Náutico, o treinador Evaristo Piza já confirmou uma estreia: Léo Moura, lateral-esquerdo de 41 anos com passagens por vários grandes clubes do futebol brasileiro.

Atualmente em sexto lugar no Grupo A da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB também se prepara para a sua estreia na Copa do Brasil : o clube começa sua trajetória na competição no Almeidão, diante do Atlético-BA, com a vantagem do empate.

Provável escalação do Botafogo-PB: Samuel; Israel, Luis Gustavo, Fred e Léo Moura; Rogério, Juninho, Rodrigo Andrade e Cássio Gabriel; Kelvin e Lohan

NÁUTICO

Com jogo no meio de semana pela Copa do , a tendência é que o treinador Gilmar Dal Pozzo resolva escalar um time alternativo pelo Campeonato Pernambucano, na segunda-feira, mas escale os titulares pela Copa do Nordeste.

No entanto, o clube tem vários desfalques: Kieza, com contusão séria, perderá seis semanas; Herede e Jhonnatan também devem perder a partida diante do Botafogo-PB. Para o lugar do centroavante, Salatiel e Paiva devem disputar posição.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Bryan, Ronaldo Alves, Fernando Lombardi e Willian Simões; Luanderson, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Paiva (Salatiel) e Matheus Carvalho

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional-PB 2 x 3 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 29 de janeiro Botafogo-PB 1 x 1 Confiança Copa do Nordeste 1 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-BA x Botafogo-PB 12 de fevereiro 20h30 (de Brasília) x Botafogo-PB Copa do Nordeste 16 de fevereiro 18h (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Frei Paulistano 0 x 2 Náutico Copa do Nordeste 1 de fevereiro -PE 1 x 2 Náutico Campeonato Pernambucano 5 de fevereiro

Próximas partidas