Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Fluminense se enfrentam em clássico na noite deste sábado (26), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Há três jogos sem vencer no Brasileirão, o Botafogo passa por um momento de pressão na temporada. Em 15º lugar com 5 pontos, o Alvinegro também perdeu no meio da semana pela Copa Libertadores e o sinal de alerta está mais do que aceso no clube.

"Essa equipe (campeã da Libertadores) já não existe, mudaram muitos jogadores. Então isso é passado, estão sempre fazendo comparações quando os jogadores já não estão, nem sequer o treinador. As coisas mudam, e nas mudanças sempre há momentos de adequação. E estamos nesse momento. Juntar os jogadores novos que chegaram e tentar fazer que o time jogue dentro das características deles. Inclusive, saíram não só titulares, mas também suplentes", analisou o técnico Renato Paiva.

Do outro lado, o Fluminense está invicto desde que Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe. De lá para cá, são quatro vitórias e dois empates. O Tricolor, entretanto, vive um jejum de sete jogos (quase três anos) sem vencer o rival. O time das Laranjeiras está na terceira colocação do campeonato, com 10 pontos.

As equipes já se enfrentaram 341 vezes, com 115 vitórias do Botafogo, 123 do Fluminense, além de 103 empates. No último confronto, o Fogão ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza, Alex Telles, Gregore, Patrick de Paula, Marlon Freitas, Savarino, Artur e Igor Jesus.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Renê, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Cano e Canobbio.

Desfalques

Botafogo

Bastos, Nathan Fernandes, Marçal, Santiago Rodríguez e Jair Cunha estão no departamento médico.

Fluminense

Otávio, Riquelme, Isaque, Gabriel Fuentes, Renato Augusto e Guga estão no departamento médico.

Quando é?