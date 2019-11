Onde assistir a Borussia Dortmund x Inter de Milão, pela Liga dos Campeões

As duas equipes fazem o duelo direto pelo provável segundo lugar do Grupo F da Champions League, que tem o Barcelona como líder

O recebe a nessa terça-feira (05), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na . O duelo terá transmissão ao vivo por streaming no EI Plus e no Facebook do Esporte Interativo. Aqui na Goal você acompanha tudo em tempo real !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Internazionale DATA Terça-feira, 05 de novembro LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo por streaming no EI Plus e no Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

Schmelzer e Reus estão fora por lesão.

Provável escalação do Dortmund: Burki, Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Witsel, Hazard, Brandt, Hakimi e Alcácer (4-2-3-1).

INTERNAZIONALE

Sánchez, Sensi e D'Ambrosio estão fora por lesão.

Brella está pendurado. Se tomar mais um cartão amarelo ficará fora do próximo jogo.

Provável escalação da Inter: Handanovic, Godín, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lautaro Martínez e Lukaku (3-5-2).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Dortmund 2 x 1 Monchengladbach 30 de outubro Dortmund 3 x 0 02 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Dortmund Bundesliga 9 de novembro 14h30 (de Brasília) Dortmund x Paderborn Bundesliga 22 de novembro 16h30 (de Brasília)

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Brescia 1 x 2 Internazionale 29 de outubro 1 x 2 Internazionale Serie A 02 de novembro

Próximas partidas