Onde assistir a Borussia Dortmund x Holstein Kiel, pela semifinal da Copa da Alemanha?

Times entram em campo neste sábado (1), às 15h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park; saiba como acompanhar o jogo ao vivo na TV e na internet

E uma das maiores histórias do futebol europeu em 2020-21 segue viva: o Borussia Dortmund recebe o Holstein Kiel, da segunda divisão alemã, neste sábado (1), às 15h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela semifinal da Copa da Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Borussia Dortmund x Holstein Kiel DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Signal Iduna Park - Dortmund, ALE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo será disputado no Signal Iduna Park / Foto: Getty Images

A ESPN irá transmitir o jogo deste sábado (1), às 15h30 (de Brasília). Na Goal , o torcedor também acompanha o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BORUSSIA DORTMUND

Na quinta colocação da Bundesliga , o Borussia Dortmund ainda tem chances de se classificar para a Liga dos Campeões, mas vê na Copa da Alemanha sua única chance de ser campeão na temporada.

Mesmo sendo a favorita, a equipe não pode subestimar o Holstein Kiel: o time da segunda divisão já eliminou o Bayern na atual temporada, algo que o Borussia vem tendo dificuldade recentemente, e quer chegar à final da Copa da Alemanha para enfrentar o RB Leipzig.

Para o duelo, Edin Terzic deve poupar alguns nomes como Jadon Sancho e Reus, indo com um time misto. Moukoko, Witsel, Schmelzer e Zagadou seguem lesionados, enquanto Dahoud está suspenso.

🔙 Unser letztes Pokal-Halbfinale. Der Rest ist Geschichte... 🏆 pic.twitter.com/zwE8y99NpW — Borussia Dortmund (@BVB) April 30, 2021

Provável escalação do Borussia Dortmund : Hitz; Piszczek, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham e Delaney; Hazard, Brandt (Sancho) e Gio Reyna; Haaland.

HOLSTEIN KIEL

Com três jogos a menos, a dois pontos do Hamburgo - terceiro colocado - e na quarta colocação da segunda divisão alemã, o Holstein Kiel pode chegar à Bundesliga na próxima temporada, mas está em busca de fazer história: a única vez na história da competição que um time fora da primeira divisão saiu com o título foi em 1991-92, com o Hannover. Além disso, uma equipe da segunda divisão não chega à final desde 2010-11, quando o Duisburg foi derrotado pelo Schalke 04.

Assim, o Holstein - que já eliminou o Bayern - vai jogar a vida na decisão contra o Borussia Dortmund: o time estará sem o goleiro Gelios, com Covid-19, e Thesker segue lesionado, mas vai sem mais desfalques para tentar o impossível.

📽️+🗒️ Gerd Schildt trug in seiner Karriere nicht nur das Trikot von Borussia Dortmund, sondern saß von 1989 bis 1991 auch als Trainer auf der Holstein-Bank. Wir haben uns mit dem heute 68-Jährigen unterhalten: https://t.co/qr2ZpQp413 #HolsteinHistory #DFBPokal #KielAhoi #BVBKSV pic.twitter.com/JqnlrsY29y — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) April 30, 2021

Provável escalação do Holstein Kiel: Dahne; Dehm, Wahl, Lorenz e Van Den Bergh; Lee e Meffert; Bartels, Mees e Reese; Serra.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BORUSSIA DORMTUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 2 x 0 Union Berlin Bundesliga 21 de abril de 2021 Wolfsburg 0 x 2 Borussia Dortmund Bundesliga 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Borussia Dortmund x RB Leipzig Bundesliga 8 de maio de 2021 10h30 (de Brasília) Mainz 05 x Borussia Dortmund Bundesliga 15 de maio de 2021 10h30 (de Brasília)

HOLSTEIN KIEL

JOGO CAMPEONATO DATA Osnabruck 1 x 3 Holstein Kiel 2. Bundesliga 24 de abril de 2021 Nuremberg 1 x 1 Holstein Kiel 2. Bundesliga 27 de abril de 2021

Próximas partidas