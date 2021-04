Onde assistir a Bologna x Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano?

De cara nova (literalmente), a Inter de Milão volta aos gramados neste sábado (3), às 15h45 (de Brasília), contra o Bologna, fora de casa, em partida válida pela 29ª rodada da Serie A italiana. O duelo terá transmissão ao vivo na TV fechada pela RAI Internacional, além do streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

A RAI Internacional, na TV fechada, e a Estádio TNT Sports, no streaming, irão exibir o duelo deste sábado (3), às 15h45 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

No meio da tabela , o Bologna vem de duas vitórias consecutivas na Serie A. Após se distanciar da zona de rebaixamento, a equipe quer terminar a temporada de maneira tranquila, para quem sabe, sonhar com mais em 2021-22.

Os únicos desfalques da equipe para o duelo deve seguir sendo o atacante Federico Santander, que só atuou em quatro partidas do Campeonato Italiano antes de se lesionar, e o goleiro Skorupski, com Covid-19

