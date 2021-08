Onde assistir a Boca Juniors x River Plate, pela Copa da Argentina?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), na Bombonera; pelas oitavas de final da Copa da Argentina

Boca Juniors e River Plate se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), na Bombonera, pela oitavas de final da Copa da Argentina. A partida é decidida em partida única. O duelo não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x River Plate DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL Estádio La Bombonera - Argentina, ARG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez (ARG)

Quarto árbitro: Darío Herrera (ARG)

ONDE VAI PASSAR?



Boca e River se enfretam pela terceira vez em 2021 Foto: Getty Images

O duelo entre os times pelas oitavas de final da Copa da Argentina não terá transmissão para o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de uma eliminação na Libertadores, que gerou uma grande polêmica por parte do Boca Juniors, a equipe já mudou a chave para o Campeonato Argentino, na quatro partidas disputadas o time empatou todas. E agora o foco é o Superclássico contra o River, para a partida o time não deve contar com Almedra e Sálvio, ambos lesionados.

Para o duelo, o River Plate não deve contar com Fontana, Suarez e Rojas todos machucados. Classificado para as quartas de final da Libertadores, e com um bom ínicio no Campeonato Argentino o time vem com tudo para a Copa da Argentina, com a grande esperança de gols em Braian Romero, recém contratado.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Weigandt, Izquieroz, Rojo, Sández; Medina, Rolon, Ramírez; Molinas, Pavón e Briasco.

Provável escalação do River Plate: Armani; Montiel, Díaz, Martínez, Casco; Fernández, Zuculini, Carrascal, Rollheiser; Álvarez e Romero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Boca Juniors 0 x 2 San Lorenzo Campeonato Argentino 27 de julho de 2021 Talleres 0 x 0 Boca Juniors Campeonato Argentino 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boca Juniors x Argentino Juniors Campeonato Argentino 8 de agosto de 2021 18h (de Brasília) Estudiantes x Boca Juniors Campeonato Argentino 15 de agosto de 2021 18h (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 0 x 3 River Plate Campeonato Argentino 28 de julho de 2021 River Plate 1 x 1 Huracán Campeonato Argentino 1 de agosto de 2021

Próximas partidas