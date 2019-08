Onde assistir a Boca Juniors x LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores

Time argentino entra em campo nesta quarta-feira (28) com boa vantagem construída no primeiro jogo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com o pé na semifinal da Libertadores, o entra em campo nesta quarta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), podendo até mesmo perder por dois gols de diferença. Quem vencer terá pela frente o ganhador do duelo entre Cerro Porteño e . A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boca Juniors x DATA Quarta-feira, 28 de agosto LOCAL Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

BOCA JUNIORS

Com o confronto praticamente definido, a equipe argentina entra em campo confiantes após aplicar vencer o primeiro jogo por 3 a 0 no .

Há mais de 10 anos sem conquistar o torneio , o time argentino tenta retomar o protagonismo na América do Sul que não vence desde 2007.

Vale destacar que o Boca eliminou o -PR após vencer os dois jogos nas oitavas de final.

Provável escalação: Esteban Andrada, Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdo, Lizandro López, Emmanuel Mas, Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister, Mauro Zárate e Ramon Ábila.

LDU

Após a dolorida derrota no jogo de ida, os equatorianos buscam um verdadeiro feito para avançar na competição.

No entanto, o técnico Pablo Repetto não poderá contar com o meio-campista Orejuela, ex- , e o defensor Kevin Ruales, que foram expulsos.

Provável escalação:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOCA JUNIORS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 0 x 3 Boca Juniors Libertadores 21 de agosto Banfield 0 x 1 Boca Juniors 26 de agosto

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate x Boca Juniors Campeonato Argentino 24 de agosto 19h15 (de Brasília) Boca Juniors x LDU Libertadores 28 de agosto 19h15 (de Brasília)

LDU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 0 x 3 Boca Juniors Libertadores 21 de agosto Club Deportivo Técnico 0 x 2 LDU 24 de agosto