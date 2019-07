Onde assistir a Boca Juniors x Athletico-PR, pelas oitavas de final da Libertadores

Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição

Pelo jogo de volta das oitavas de final da , o -PR visita o , nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, após perder em casa por 1 a 0 o primeiro duelo. A partida terá transmissão AO VIVO no Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Boca Juniors x DATA Quarta-feira, 31 de julho LOCAL La Bombonera - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

O duelo entre Boca Juniors e Athletico-PR terá transmissão no Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOCA JUNIORS

As duas equipes estavam no Grupo G na fase anterior. No primeiro jogo, disputado no dia 2 de abril, o Athletico derrotou o Boca por 3 a 0, em casa, enquanto na volta os argentinos levaram a melhor e venceram por 2 a 1, na La Bombonera. Já nas oitavas, o Boca venceu o primeiro duelo por 1 a 0 na Arena da Baixada, e chega com a vantagem do empate para avançar.

Escalação provável: Andrada; Weigandt (Buffarini), Goltz, Alonso e Mas; Villa (Capaldo), Marcone, Nández; Alexis Mac Allister, Zárate e Ábila

ATHLETICO-PR

Para se classificar, o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença ou um gol, desde que marque pelo menos duas vezes (2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo). Se vencer por 1 a 0, a decisão será nos pênaltis.

O técnico Tiago Nunes, porém, está confiante que o time conquistará uma vitória na .

“Não só pode, como vai [se classificar]. Tenho certeza disso. Quem duvidar, pode ir para as bancas de apostas que vai ganhar dinheiro com a gente. Vamos fazer um grande jogo lá”, declarou o treinador após a vitória sobre o por 2 a 0, no Mineirão.

