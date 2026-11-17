Como assistir a BK Häcken FF x Manchester City feminino com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 18 de nov. de 2026 - 12:45 Nordic Wellness Arena

O BK Häcken FF recebe o Manchester City feminino na Nordic Wellness Arena, em Gotemburgo, em uma partida da Liga dos Campeões Feminina importante para a continuidade das duas equipes na competição.

A equipe de Elena Sadiku chega em uma fase razoável no campeonato nacional, depois de vencer o Piteå IF por 2 a 0 em seu jogo mais recente pela Damallsvenskan. Na campanha europeia, porém, o Häcken tem sido menos convincente: empatou com o Paris FC e o Chelsea feminino, em partidas disputadas antes e depois daquela vitória pela liga.

O Manchester City feminino chega à Suécia após perder seu último jogo: uma derrota por 1 a 0 para o Chelsea pela WSL, em Stamford Bridge. O resultado foi um golpe, mas a equipe de Andree Jeglertz mostrou sua qualidade na Europa poucos dias antes, ao golear a Inter por 4 a 1 na Liga dos Campeões Feminina.

O City ocupa a sexta posição na tabela da Liga dos Campeões Feminina, enquanto o Häcken está em 15º. A diferença entre as equipes na classificação europeia torna a partida um teste importante para o time sueco em casa.

Jeglertz espera uma reação após a derrota para o Chelsea, e uma vitória fora de casa em Gotemburgo consolidaria a posição do City na metade de cima da tabela. O Häcken, por sua vez, precisa muito de pontos para evitar uma eliminação precoce da competição.