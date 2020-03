Onde assistir a Betis x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Merengues entram em campo neste domingo (8), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na liderança do Campeonato Espanhol, o encara o Betis na tarde deste domingo (8), às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Betis x Real Madrid DATA Domingo, 8 de março de 2020 LOCAL Benito Villamarín - , ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues visam se manter na liderança da Liga / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Premium, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Após atravessar um momento conturbado na temporada com um empate e duas derrotas, os merengues enfim reencontraram o caminho da vitória justamente sobre o na última rodada.

O técnico Zinedine Zidane deve seguir com Vinicius Jr formando dupla de ataque com Benzema, enquanto Marcelo também deve ser mantido no lugar de Mendy.

Por outro lado, Modric deve retornar no meio-campo da equipe.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Viniciur Jr., Benzema

BETIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Betis entra em campo pressionando por um bom resultado justamente contra o líder Real Madrid.

Marc Bartra retorna ao time após cumprir suspensão na última rodada. Desta forma, Sidnei deve aparecer no banco de reservas.

O Betis iniciou a rodada na 14ª posição, com 30 pontos.

Provável escalação do Betis: Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Guardado, Carvalho; Joaquín, Canales, Fekir; Morón

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 2 Liga dos Campeões 26 de fevereiro Real Madrid 2 x 0 Barcelona La Liga 1 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 13 de março 17h (de Brasília) Manchester City x Real Madrid Liga dos Campeões 17 de março 17h (de Brasília)

BETIS

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 3 x 3 Mallorca La Liga 21 de fevereiro 2 x 1 Betis La Liga 29 de fevereiro

Próximas partidas