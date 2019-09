Onde assistir a Benfica x RB Leipzig, pela Liga dos Campeões

Portugueses estreiam no Estádio da Luz nesta terça-feira (17), pelo Grupo G da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na Liga dos Campeões 2019/20, o recebe o nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo G. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x RB Leipzig DATA Terça-feira, 17de setembro LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o no EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENFICA

Os portugueses chegam para a estreia da depois de uma vitória em casa sobre o Gil Vicente por 2 a 0. Nos últimos 10 jogos disputados no Estádio da Luz, o Benfica ganhou oito e perdeu apenas duas vezes em todas as competições.

O técnico Bruno Lage contará com a grande forma de Pizzi, que marcou os dois gols da vitória na rodada do Campeonato Português, enquanto Conti, Gedson Fernandes, Florentino Luís e Chiquinho, lesionados, estão fora.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt, Rafa; Seferovic, Tomás

RB LEIPZIG

Julian Nagelsmann mudou o meio-campo desde que assumiu o comando, optando por Emil Forsberg e Konrad Laimer, ao invés de Diego Demme, Christopher Nkunku e Kevin Kampl.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Konaté, Orban; Klostermann, Forsberg, Demme, Halstenberg; Sabitzer, Poulsen, Werner

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

Nos últimos 30 jogos, o Benfica regista 12 vitórias e três derrotas como visitante, contra 12 vitórias, um empate e duas derrotas atuando no Estádio da Luz.

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 0 x 4 Benfica Campeonato Português 01/09/2019 Benfica 2 x 0 Gil Vicente Campeonato Português 14/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Moreirense x Benfica Campeonato Português 21/09/2019 16h30 (de Brasília) Benfica x SC Campeonato Português 25/09/2019 15h (de Brasília)

RB LEIPZIG

Por outro lado, a equipe alemã, regista 11 vitórias, dois empates e duas derrotas como visitante, contra seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas em casa.

JOGO CAMPEONATO DATA Monchengladbach 1 x 3 Leipzig Campeonato Alemão 30/08/2019 Leipzig 1 x 1 de Munique Campeonato Alemão 14/09/2019

Próximas partidas