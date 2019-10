Onde assistir a Benfica x Lyon, pela Liga dos Campeões

Portugueses buscam a primeira vitória na UCL nesta quarta-feira (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação na Liga dos Campeões, o recebe o na tarde desta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Lyon DATA Quarta-feira, 23 de outubro LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão exclusiva para o do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENFICA

Na lanterna do Grupo G da , sem nenhum ponto conquistado, o Benfica busca a sua primeira vitória contra o Lyon em casa, porém já com poucas chances de classificação.

O técnico Bruno Lage não poderá contar com Rafa, André Almeida e Florentino Luis.

Provável escalação da Benfica: Vlachodimos; Tavares, Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Fejsa, Taarabt, Cervi; Seferovic, Tomás

LYON

O Lyon divide a liderança do Grupo G com o , com quatro pontos casa. Empatou em casa com o Zenit em sua primeira partida por 1 a 1, e venceu o Leipzig fora de casa por 2 a 0.

Léo Dubois aparece como dúvida, assim como Memphis Depay, que não foi utilizado no primeiro jogo de Garcia no comando da equipe, quando empatou sem gols com o .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Zenit 3 x 1 Benfica Liga dos Campeões 2 de outubro Cova da Piedade 0 x 4 Benfica Taça de 18 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tondela x Benfica Campeonato Português 27 de outubro 11h (de Brasília) Benfica x Portmonense Campeonato Português 30 de outubro 17h15 (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Lyon 6 de outubro Lyon 0 x 0 Dijon Ligue 1 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lyon x Metz Ligue 1 26 de outubro 16h (de Brasília) x Lyon Ligue 1 2 de novembro 15h (de Brasília)

Lopes; Tete, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Tousart, Mendes; Cornet, Moussa Dembele, Depay