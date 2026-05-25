Onde assistir à Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026 hoje? Próximo jogo, horário de início, canais de TV e transmissões ao vivo online





Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como o ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor localizado no país onde sua plataforma de streaming preferida está disponível.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não oferecem a velocidade e os recursos de desbloqueio necessários para esportes ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela “Anônima” ou “Privada” no navegador para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os Termos de Serviço de algumas plataformas de streaming.

Na Bélgica, os direitos de transmissão do torneio são divididos entre as principais emissoras públicas do país para cobrir ambas as comunidades linguísticas em sinal aberto. Os torcedores de língua holandesa na Flandres podem assistir à partida ao vivo nas redes da VRT ou por streaming pela plataforma VRT MAX, enquanto os telespectadores de língua francesa na Valônia podem acompanhar a ação nas redes da RTBF e pelo aplicativo de streaming RTBF Auvio. Enquanto isso, no Egito, a partida será transmitida exclusivamente pela beIN SPORTS. Como detentora oficial dos direitos para a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), a beIN transmitirá o jogo ao vivo em seus canais dedicados beIN SPORTS MAX, com streaming ao vivo completo disponível pelo aplicativo beIN CONNECT e pelo serviço de streaming TOD.

Qual será o próximo jogo da Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026?

A partida de estreia da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, entre Bélgica e Egito, será disputada no icônico Seattle Stadium. Por se tratar da tão esperada estreia dos Diabos Vermelhos no torneio contra uma formidável potência africana, o jogo será amplamente transmitido tanto em canais abertos quanto em plataformas premium.

Detalhes Informações Adversário Egito Data Segunda-feira, 15 de junho de 2026 Hora do pontapé inicial 12h (horário local) / 20h (horário de Londres) Estádio Seattle Stadium (Lumen Field) Cidade Seattle, Washington, EUA

Emissoras da Copa do Mundo da FIFA 2026 em todo o mundo

Qual emissora está transmitindo a Copa do Mundo da FIFA na Bélgica?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Bélgica na Copa do Mundo podem sintonizar na VRT e na RTBF.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para assistir à Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir à Seleção da Bélgica, você basicamente precisa se “transportar virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN de alta velocidade: as principais recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Comece a partida: Pesquise por “Copa do Mundo da FIFA” e curta o jogo da Bélgica ao vivo!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. É particularmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante que você tenha a largura de banda de alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem atrasos.