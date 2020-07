Onde assistir a Bayern de Munique x Real Madrid, pela semifinal da Champions League 2013/14?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League próximo do retorno, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre de Munique x , pelas semifinal da 2013/14, nesta quarta-feira (1), às 12h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique 0 x 4 Real Madrid DATA DO JOGO 29 de abril de 2014 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 1 de julho de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO DA REPRISE 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE A SEMIFINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2006/07

Após 12 anos, o Real Madrid finalmente voltou a disputar uma final de Chmapions League após eliminar o Bayern de Munique. A equipe espanhola atropelou o Bayern de Munique por 4 a 0, e avançou à final com o placar agregado de 5 a 0 - uma vez que venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

OS 11 TITULARES

Escalação do Bayern de Munique: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Dante e David Alaba; Toni Kroos e Bastian Schweinsteiger; Arjen Robben, Thomas Müller (Claudio Pizarro) e Franck Ribéry (Mario Götze); Mario Madzukic (Javier Martínez). Técnico: Pep Gardiola

Escalação do Real Madrid: Iker Casillas; Daniel Carvajal, Pepe, Sergio Ramos (Raphael Varane) e Fabio Coentrão; Gareth Bale, Xabi Alonso, Luka Modric e Ángel Di María (Casemiro); Cristiano Ronaldo e Karim Benzema (Isco). Técnico: Carlo Ancelotti.

A CAMPANHA DO BAYERN DE MUNIQUE

RODADA JOGO Primeira rodada Bayern de Munique 3 x 0 CSKA Segunda rodada 1 x 3 Bayern de Munique Terceira rodada Bayern de Munique 5 x 0 Plzen Quarta rodada Plzen 0 x 1 Bayern de Munique Quinta rodada CSKA 1 x 3 Bayern de Munique Sexta rodada Bayern de Munique 2 x 3 Manchester City Oitavas de final (ida) 0 x 2 Bayern de Munique Oitavas de final (volta) Bayern de Munique 1 x 1 Arsenal Quartas de final (ida) 1 x 1 Bayern de Munique Quartas de final (volta) Bayern de Munique 3 x 1 Manchester United Semifinal (ida) Real Madrid 1 x 0 Bayern de Munique Semifinal (volta) Bayern de Munique 0 x 4 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID