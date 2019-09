Onde assistir a Barcelona x Villarreal, pelo Campeonato Espanhol

Pressionada, a equipe catalã entra em campo nesta terça-feira (24), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após ser derrotado na última rodada pelo Granada fora de casa, o Barcelona só pensa na vitória nesta terça-feira (24), contra o , às 16h (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do canal Fox Premium.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Villarreal DATA Terça-feira, 24 de setembro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão para o no canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Com duas derrotas no Campeonato Espanhol em cinco rodadas disputadas, o Barça chega para o duelo no Camp Nou após o empate sem gols com o na estreia da Liga dos Campeões, e a derrota para o Granada por 2 a 0 fora de casa na última rodada da Liga.

Alvo de grandes críticas na temporada, o técnico Valverde visa a recuperação da equipe e só pensa na vitória nesta terça. Lionel Messi deve ser escalado como titular, enquanto Arturo Vidal e Arthur também podem aparecer no meio-campo, ao lado de Sergio Busquets, que retorna.

Atualmente, o Barça ocupa a oitava posição, com sete pontos. Quatro pontos a menos os líderes e .

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Firpo; Vidal, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez e Fati

VILLARREAL

Com um empate e duas vitórias consecutivas, o Villarreal subiu para a sétima posição na classificação de . Para o duelo, a equipe tenta aproveitar a situação do adversário para surpreender fora de casa.

Santi Cazorla, destaque no triunfo sobre o por 2 a 0, está confirmado para começar entre os 11, podendo exercer um papel mais profundo no meio-campo.

Provável escalação do Villarreal: Asenjo; Peña, Albiol, Torres, Quintillá; Anguissa, Iborra, Cazorla; Chukwueze, Moreno, Ontiveros

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 0 x 0 Barcelona Liga dos Campeões 17/09/2019 Granada 2 x 0 Barcelona La Liga 21/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 28/09/2019 11h (de Brasília) Barcelona x Liga dos Campeões 02/10/2019 16h (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Granada La Liga 14/09/2019 Villarreal 2 x 0 Valladolid La Liga 21/09/2019

Próximas partidas