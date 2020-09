Onde assistir a Barcelona x Villarreal, pelo Campeonato Espanhol?

Neste domingo (27), às 16h (de Brasília), o Barça estreia em La Liga diante do Villarreal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O faz sua estreia em La Liga 2020/21 neste domingo (27), às 16h (de Brasília), diante do , naquele que será o primeiro jogo oficial de Ronald Koeman à frente da equipe. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Villarreal DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barcelona estreia em diante do Villarreal (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona faz sua estreia em La Liga neste domingo (27), apenas na terceira rodada da competição, pelo fato de ter chegado às quartas de final da Liga dos Campeões, disputada em agosto.

Após vencer o torneio amistoso Trofeo Joan Gamper, essa será a primeira partida oficial de Ronald Koeman à frente da equipe. Sem Suárez, negociado com o Atlético de Madrid, com a volta de Philippe Coutinho e a recuperação de Dembélé, a tendência é que um novo ataque seja visto dentro de campo.

Agora, a torcida fica na expectativa de ver a cara do time com o novo treinador. Ainda que o clube esteja na busca por reforços - Sergiño Dest, do Ajax, está bem encaminhado e outros nomes ainda podem pintar em breve -, o jogo contra o Villarreal já dará uma boa amostra do que Koeman pensa para a equipe.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets e De Jong; Coutinho, Griezmann e Dembelé; Lionel Messi.

Provável escalação do Villarreal: Asenso; Gaspar, Albiol, Pau Torres e Pedraza; Dani Parejo, Coquelin, Moi Gomez e Chukwueze; Gerard Moreno e Alcácer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 3 x 1 Amistoso 16 de setembro de 2020 Barcelona 1 x 0 Elche Trofeo 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 1 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília) Barcelona x La Liga 4 de outubro de 2020 A definir

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 1 x 1 La Liga 13 de setembro de 2020 Villarreal 2 x 1 La Liga 19 de setembro de 2020

Próximas partidas