Onde assistir a Barcelona x Slavia Praga, pela Liga dos Campeões

Equipes entram em campo nesta terça-feira (5), pela quarta rodada do Grupo F da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado e com cargo em risco, o técnico Ernesto Valverde prepara o para o encontro com o Slavia Praga nesta terça-feira (5), às 14h55 (de Brasília), pela quarta rodada da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Slavia Praga DATA Terça-feira, 5 de novembro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães não atravessam um bom momento na temporada / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Na liderança do Grupo F, com sete pontos, os catalães entram em campo nesta terça-feira (5) visando a vitória para dar mais um passo rumo a classificação.

O técnico Ernesto Valderde não poderá contar com Luis Suárez, que saiu lesionado durante a derrota para o Levante por 3 a 1 na úlrima rodada do Campeonato Espanhol. O uruguaio deverá ser substituído por Dembélé.

Por outro lado, Sergio Busquets e Jordi Alba podem retornar ao time titular após serem poupados contra o .

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Dembélé (Fati)

SLAVIA PRAGA

Para o confronto, David Hovorka precisará ser substituído na zaga, com Michal Frydrych podendo ganhar uma oportunidade.

Petr Sevcik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também está fora, além de Hovorka, lesionado.

Provável escalação do Slavia Praga: Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Sevcik, Soucek, Zeleny; Stanciu; Olayinka; Masopust

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 5 x 1 29 de outubro Levante 3 x 1 Barcelona La Liga 2 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 9 de novembro 17h (de Brasília) Cartagena x Barcelona La Liga 13 de novembro 15h (de Brasília)

SLAVIA PRAGA

JOGO CAMPEONATO DATA Banik 2 x 0 Slavia Praga Copa Tcheca 30 de outubro Slavia Praga 4 x 0 Banik Campeonato Tcheco 2 de novembro

Próximas partidas