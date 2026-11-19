Como assistir a Barcelona x Servette com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 19 de nov. de 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

O Barcelona recebe o Servette feminino no Estadi Johan Cruyff pela Liga dos Campeões Feminina da Uefa. A equipe de Pere Romeu busca melhorar seu desempenho após uma sequência de resultados variados nas competições nacional e europeia.

O Barcelona chega à partida na segunda posição da Liga dos Campeões Feminina, colocação que reflete sua qualidade, mas também a pressão para acompanhar o ritmo no topo da tabela. Seu resultado mais recente na fase de liga foi um empate por 1 a 1 com o Arsenal feminino, em uma partida na qual dominou a posse de bola, mas não conseguiu marcar o gol da vitória.

O Servette chega em um momento difícil. A equipe de Cristian Toro Maspero ocupa a 14ª posição na Liga dos Campeões Feminina e tem tido dificuldades para manter a regularidade: perdeu três dos últimos cinco jogos na competição. A goleada sofrida por 8 a 0 diante do Lyon e a derrota por 5 a 1 para o HB Køge evidenciam a diferença que a separa dos clubes mais fortes da Europa.

A fase recente do Barcelona na Liga F também mostrou alguma vulnerabilidade. O empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña no último fim de semana interrompeu uma boa sequência no campeonato nacional, que incluía uma vitória por 5 a 1 sobre o Madrid Femenino e outra por 4 a 0 fora de casa contra o FC Badalona.

O Servette conseguiu uma vitória por 5 a 1 sobre o Oud-Heverlee Leuven no fim de outubro, seu resultado de maior destaque na campanha até agora. Conseguir repetir essa atuação contra o Barcelona, que joga em casa, é uma questão completamente diferente.