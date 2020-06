Onde assistir a Barcelona x Roma, em show de Messi, Neymar e Suárez pela Champions League 2015/16?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League paralisada devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x , que contou com show do trio MSN na goleada aplicada por 6 a 1 sobre os italianos na quinta rodada da fase de grupos da UCL 2015/16.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 6 x 1 Roma DATA DO JOGO 24 de novembro de 2015 DATA DA REPRISE Quarta-feira, 17 de junho de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE O DUELO DA CHAMPIONS LEAGUE 2015/16

Comandado por Messi, Suárez e Neymar, o Barcelona goleou a Roma por 6 a 1 na penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2015/16, e garantiu a liderança absoluta do Grupo E.

Após entrar no intervalo com três gols de vantagem, os catalães mantiveram a postura na segunda etapa e fecharam a goleada por 6 a 1. Luis Suárez (2x), Messi (2x), Piqué e Adriano balançaram as redes para os donos da casa, enquanto Edin Dzeko, nos acréscimos, fez o gol de honra para os italianos.

Mais artigos abaixo

Mais times

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Dani Alves, Gerard Piqué (Bartra), Thomas Vermaelen; Jordi Alba, Sergio Busquets (Samper), Ivan Rakitic; Lionel Messi (Adriano), Luis Suárez, Neymar.

Escalação da Roma: Szczesny; Maicon, Florenzi, Rudiger, Manolas; Lucas Digne, Nainggolan, Pjanic; Keita, Falqué, Dzeko.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada Roma 1 x 1 Barcelona Segunda rodada Barcelona 2 x 1 Leverkusen Terceira rodada BATE 0 x 2 Barcelona Quarta rodada Barcelona 3 x 0 BATE Quinta rodada Barcelona 6 x 1 Roma Sexta rodada Leverkusen 1 x 1 Barcelona Oitavas de final (ida) 0 x 2 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 3 x 1 Arsenal Quartas de final (ida) Barcelona 2 x 1 Quartas de final (volta) Atlético de Madrid 2 x 0 Barcelona

A CAMPANHA DA ROMA