Onde assistir a Barcelona x PSG, pelas oitavas de final da Champions League 2016/17?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions League próxima do retorno, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise de um dos duelos mais emblemáticos da história. A goleada do sobre o por 6 a 1, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O torcedor terá a oportunidade de assistir a reprise nesta terça-feira (14), às 12h30 (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 6 x 1 PSG DATA DO JOGO 8 de março de 2017 DATA DA REPRISE Terça-feira, 14 de julho de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO DA REPRISE 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, a partir das 12h30 (de Brasília).

SOBRE A FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2016/17

Após ter perdido por 4 a 0 no jogo de ida, o Barcelona fez o impossível e eliminou o PSG nas oitavas de final com o placar de 6 a 1, no Camp Nou.

Os gols da equipe catalã foram marcados por Suárez, Kurzawa (contra), Messi, Neymar (2x) e Sergi Roberto. Cavani descontou para os franceses.

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Mascherano e Umtiti; Rafinha (Sergi Roberto), Rakitic (André Gomes), Busquets e Iniesta (Arda Turan); Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Escalação do PSG: Trapp; Meunier (Krychowaiak), Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa; Matuidi, Rabiot e Verratti; Draxler (Aurier), Cavani e Lucas (Di María). Técnico: Unai Emery.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada Barcelona 7 x 0 Segunda rodada Monchengladbach 1 x 2 Barcelona Terceira rodada Barcelona 4 x 0 Quarta rodada Manchester City 3 x 1 Barcelona Quinta rodada Celtic 0 x 2 Barcelona Sexta rodada Barcelona 4 x 0 Monchengladbach Oitavas de final (ida) PSG 4 x 0 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 6 x 1 PSG Quartas de final (ida) 3 x 0 Barcelona Quartas de final (volta) Barcelona 0 x 0 Juventus

A CAMPANHA DO PSG