Onde assistir a Barcelona x Napoli, em amistoso da equipe de Valverde na pré-temporada

Catalães enfrentam a equipe italiana nesta quarta-feira (7); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em mais um amistoso de pré-temporada, o Barça terá pela frente o nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), em Miami. A partida terá transmissão apenas pelo site oficial do Barcelona.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Napoli DATA Quarta-feira, 7 de agosto LOCAL Sun Life Stadium - EUA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o apenas pelo site oficial do Barcelona (exceto no Reino Unido e na ). Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

A segunda e última semana da pré-temporada do Barcelona conta com amistoso contra o Napoli nos .

Contratado a peso de ouro nessa temporada, o francês Griezmann deve seguir liderando a linha de frente do time ao lado de Ousmane Dembélé, que ganha nova chance do técnico Ernesto Valverde, após a vitória sobre o por 2 a 1.

O Barça terminou a temporada com o título do Campeonato Espanhol. A campanha na Liga dos Campeões foi manchada pela eliminação histórica, na semifinal, para o . Além disso, o time também foi vice da para o .

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembélé, Suárez, Griezmann

NAPOLI

A equipe italiana vem fazendo bonito na pré-temporada. Dos cinco amistosos disputados, venceu três até agora. Invicto em quatro jogos, três dos quais terminaram em vitória, o Napoli vai tentar montar uma boa equipe para encarar os espanhóis.

A campanha da equipe na não começa até 24 de agosto com uma viagem à , mas o técnico Carlo Ancelloti espera manter a estabilidade, para repetir a boa campanha na última temporada, quando encerrou o torneio italiano em segundo lugar, atrás apenas da .

Provável escalação do Napoli: Meret; Ghoulam, Manolas, Masimovic, Hysaj; Insigne, Zielinski, Callejon, Verdi; Mertens, Milik.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

A temporada do Barça só irá começar 'pra valer' no dia 16 de agosto, uma sexta-feira, quando inaugura a primeira rodada de La Liga 2019/20 diante do de Bilbao, no País Basco.

Antes disso, os resultados do Barça não foram dos mais satisfatórios: uma derrota para o , por 2 a 1, uma modesta vitória sobre o Vissel Kobe (do seu 'ex' Andrés Iniesta), além do triunfo sobre o Arsenal por 2 a 1 foram os únicos resultados da pré-temporada até aqui.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vissel Kobe 0-2 Barcelona Amistoso de clubes 27/07/2019 Barcelona 2 x 1 Arsenal Amistoso de clubes 04/08/2019

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Napoli Amistoso de clubes 10/08/2019 18h Ath. Bilbao x Barcelona 16/0/2019 16h

NAPOLI

A equipe de Carlo Ancelotti surpreendeu o mundo ao bater o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões, por 3 a 0. Agora, terá um desafio em dose dupla: o Barcelona. Os italianos farão dois jogos contra os catalães antes do início do Campeonato Italiano.

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 0 x 3 Napoli Amistoso de clube 28/07/2019 Marseille 0 x 1 Napoli Amistoso de clubes 04/08/2019

Próximas partidas