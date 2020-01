Onde assistir a Barcelona x Leganés, pelas oitavas de final da Copa do Rei?

Catalães entram em campo nesta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília); veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Voltando suas atenções para a , o recebe o nesta quinta-feira (30), às 15h (de Brasília), pelas oitavas de final. A partida não terá transmissão pela TV fechada ou aberta no .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Leganés DATA Quinta-feira, 29 de janeiro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam a classificação na Copa do Rei / Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão pela TV fechada ou aberta no Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Derrotado pelo no último final de semana, o Barça viu o assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, buscando virar a chave, a equipe só pensa na classificação para as quartas de final da Copa do Rei para acalmar os ânimos no Camp Nou.

Para o confronto, o técnico Quique Setien segue sem contar com o goleiro Neto, lesionado. Marc-Andre ter Stegen deve começar entre os titulares, apesar de rumores apontarem uma possível presença de Inaki Pena, do Barça B.

Com poucas opções de ataque devido as lesões de Luis Suárez e Ousmane Dembélé, as chances de Antoine Griezmann e Lionel Messi iniciarem o jogo são grandes.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Araújo, Lenglet, Firpo; Vidal, Rakitic, Riqui; Ansu, Messi, Griezmann

LEGANÉS

Por outro lado, o Leganés não atravessa um bom momento na e segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos. No entanto, deixa de lado o Espanhol para se concentrar na Copa do Rei.

Após eliminar o Múrcia por 4 a 0 e o CD Ebro, por 1 a 0, a equipe terá a dura missão de passar pelos catalães no Camp Nou.

Provável escalação do Leganés: Juan Soriano; R. Rosales, Tarin, Bustinza, J. Silva; Rubén Pérez, Eraso; Ruibal, Mourid, Braithwaite; Carrillo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Ibiza 1 x 2 Barcelona Copa do Rei 22 de janeiro Valencia 2 x 0 Barcelona La Liga 25 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 2 de fevereiro 17h (de Brasília) Betis x Barcelona La Liga 9 de fevereiro 17h (de Brasília)

LEGANÉS

JOGO CAMPEONATO DATA CD Ebro 0 x 1 Leganés Copa do Rei 23 de janeiro 0 x 0 Leganés La Liga 26 de janeiro

Próximas partidas