Onde assistir a Barcelona x Huesca, pelo Campeonato Espanhol?

O Barcelona recebe o Huesca, lanterna da La Liga, na segunda-feira, às 17h (de Brasília), para jogar a 27ª rodada do Campeonato Esapnhol. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

O Barcelona conseguiu se recuperar na La Liga e hoje briga no topo da tabela, com Atlético de Madrid e Real Madrid, que jogam antes dos catalães na rodada. Para o primeiro jogo após a eliminação na Champions League, Ronald Koeman não tem novos desfalques.

E o duelo pode ter uma marca individual significativa. Se entrar em campo, Lionel Messi vai igualar Xavi no número de partidas disputadas pelo Barça.

#Culers! 💙❤️



The season continues and we still have 2 titles to fight for 💪



Let's GO! 🔥 pic.twitter.com/wIHlP7LBit