Onde assistir a Barcelona x Ferencvárosi, pela Champions League?

Partida no Camp Nou é válida pela primeira rodada do grupo G; veja onde acompanhar na TV e na internet

O estreia em mais uma edição da UEFA , nesta terça-feira (20), contra o Ferencvárosi, no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo G. A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Ferencvárosi DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Camp Nou, Barcelona, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de campanhas decepcionantes na UCL nos últimos anos, o Barcelona quer mostrar que, nesta temporada, a história pode ser diferente. O Barça não terá Ter Stegen e Jordi Alba, lesionado, enquanto Samuel Umtiti, com problemas nos joelhos, é dúvida. No ataque, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Griezmann e Messi estão confirmados.



De volta à fase de grupos da Champions League após 25 anos, o Ferencvárosi e é a grande surpresa e possível "zebra do grupo". O time húngaro conta apenas com dois jogadores que já participaram desta etapa da competição: Robert Mak and Oleksandr Zubkov.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Firpo; Busquets, De Jong; Fati, Coutinho, Griezmann; Messi.

Provável escalação do Ferencvárosi: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Nguen, Siger, Zubkov; Uzuni.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Barcelona 17 de outubro de 2020 Barcelona 1 x 1 La Liga 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 24 de outubro de 2020 11h (de Brasília) x Barcelona Champions League 28 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

FERENCVÁROSI

JOGO CAMPEONATO DATA Kisvárda 0 x 2 Ferencvárosi Campeonato Húngaro 16 de outubro de 2020 Ferencvárosi 2 x 1 Puskás Académia Campeonato Húngaro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas