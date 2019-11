Onde assistir a Barcelona x Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a classificação antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, e entram em campo nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo do Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Borussia Dortmund DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Barça está impaciente com o técnico Ernesto Valverde na temporada / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

A vitória contra o Dortmund é extremamente importante para o Barça nesta quarta-feira. Caso vença, garantirá o primeiro lugar no Grupo F com um jogo de antecedência .

No entanto, a derrota para os alemães não apenas colocaria a equipe da em primeiro lugar, como também poderia deixar o Barcelona precisando evitar a derrota contra a em San Siro para se classificar às oitavas de final da .

Ernesto Valverde não poderá contar com Gerard Piqué, suspenso, além de Nelson Semedo e Jordi Alba. Lenglet ainda é dúvida para o confronto.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

BORUSSIA DORTMUND

Assim como Ernesto Valverde, o técnico Lucién Favre tem o seu futuro questionado para a próxima temporada.

Apesar de aparecer apenas na sexta posição da Bundesliga, o Dortmund faz uma campanha mais sólida na UCL. Com apenas um ponto a menos que o líder Barça, a equipe entra em campo visando a vitória para se garantir nas oitavas de final com uma rodada de antecedência.

Provável escalação do Dortmund: Burki; Piszczek, Weigl, Hummels, Hakimi; Witsel, Dahoud; Sancho, Reus, Brandt; Alcacer

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Cartagena 0 x 2 Barcelona 13 de novembro 1 x 2 Barcelona La Liga 23 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 1 de dezembro 17h (de Brasília) Barcelona x Mallorca La Liga 7 de dezembro 17h (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA de Munique 4 x 0 Borussia Dortmund Bundesliga 9 de novembro Borussia Dortmund 3 x 3 Paderborn 07 Bundesliga 22 de novembro

Próximas partidas