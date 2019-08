Onde assistir a Barcelona x Bétis, pelo Campeonato Espanhol

Catalães recebem o Bétis neste domingo (25), no Camp Nou; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, visando a primeira vitória no Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Bétis DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o apenas pelo canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Ainda sem contar com Lionel Messi e Suárez, os catalães estrearam no Campeonato Espanhol com o pé esquerdo. Vindo derrota para o , a equipe comandada por Ernesto Valverde busca a recuperação em casa contra o Bétis.

Rafinha, que iniciou a primeira rodada no banco, deve ser titular ao lado de Griezmann.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Rakitc; Messi, Griezmann e Rafinha.

BÉTIS

Assim como o Barça, o Bétis também foi derrotada pelo na rodada de estreia por 2 a 1.

A equipe não poderá contar com Joel Robles, que está cumprindo suspensão após ter recebido cartão vermelho. No entanto, o desfalque de Messi no lado adversário, foi tratado com bom humor.

"Não tenha pressa, Leo. Não é preciso que force (um reotrno)", brincou o clube após a notícia do retorno do craque argentino aos treinamentos.

No tengas prisa, Leo 🐐✋ No hace falta que fuerces 😜 https://t.co/bQyEFwyZLY — Real Betis Balompié (@RealBetis) 21 de agosto de 2019

Provável escalação do Bétis: Martin; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza; Guardado, Carvalho, Joaquín, Fekir, Canales, Morón

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 Barcelona Amistoso de clubes 10/08/2019 Bilbao 1 x 0 Barcelona 16/08/2019

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Barcelona La Liga 31/08/2019 12h Barcelona x La Liga 14/09/2019 16h

BÉTIS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA La Coruña 1 x 0 Bétis Amistoso de clubes 10/08/2019 Bétis 1 x 2 Real Valladolid La Liga 18/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bétis x La Liga 31/08/2019 16h Bétis x La Liga 15/09/2019 16h

