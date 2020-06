Onde assistir a Barcelona x Arsenal, em show de Messi pelas quartas de final da Champions League 2009/10?

TNT tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Liga dos Campeões

Com a Champions Leaue paralisada devido ao surto do coronavírrus, a TNT decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise do duelo entre x , pelas quartas de final da 2009/10, nesta terça-feira (09), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona 4 x 1 Arsenal DATA DO JOGO 6 de abril de 2007 DATA DA REPRISE Terça-feira, 09 de junho de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

SOBRE AS QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2009/10

Com quatro gols de Lionel Messi, o Barcelona goleou o Arsenal por 4 a 1 no jogo de volta das quartas de final da Champions League, após ter empatado o primeiro jogo na por 2 a 2, e eliminou os Gunners.

A equipe inglesa saiu na frente do placar com gol de Bendtner, aos 18 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Messi igualou o placar, e ainda marcou mais três tentos antes do intervalo.

Na segunda etapa, o camisa 10 apenas fechou o caixão do Arsenal aos 43 minutos.

OS 11 TITULARES

Escalação do Barcelona: Victor Valdés, Daniel Alves, Rafa Márquez, Milito, Abidal (Maxwell); Busquets, Keita, Xavi; Messi, Pedro (Iniesta) e Bojan (Touré). Técnico: Pep Guardiola.

Escalação do Arsenal: Almunia, Sagna, Vermaelen, Silvestre (Eboué), Clichy; Denilson, Diaby, Nasri; Rosicky (Eduardo da Silva), Walcott e Bendtner. Técnico: Arsene Wenger.

A CAMPANHA DO BARCELONA

RODADA JOGO Primeira rodada 0 x 0 Barcelona Segunda rodada Barcelona 2 x 0 Dinamo Kyiv Terceira rodada Barcelona 1 x 2 Rubin Quarta rodada Rubin 0 x 0 Barcelona Quinta rodada Barcelona 2 x 0 Internazionale Sexta rodada Dynamo Kyiv 1 x 2 Barcelona Oitavas de final (ida) Sttutgart 1 x 1 Barcelona Oitavas de final (volta) Barcelona 4 x 0 Sttutgart Quartas de final (ida) Arsenal 2 x 2 Barcelona Quartas de final (volta) Barcelona 4 x 1 Arsenal Semifinal (ida) Internazionale 3 x 1 Barcelona Semifinal (volta) Barcelona 1 x 0 Internazionale

A CAMPANHA DO ARSENAL