Onde assistir a Barcelona x Alavés, pelo Campeonato Espanhol?

Catalães voltam a campo neste sábado (21), às 12h (de Brasília), pela 18ª rodada da Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após empatar com o Real Madrid, o busca os três pontos para se manter na liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado (21), os catalães recebem o , às 12h (de Brasília), no Camp Nou, pela 18ª rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Alavés DATA Sábado, 21 de dezembro de 2019 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam a vitória em casa após o empate com o / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o Brasil pela ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Invicto há nove jogos, com três empates e seis vitórias, o Barça espera seguir embalado, apesar do empate com o Real Madrid na última rodada.

O técnico Ernesto Valverde deverá contar com o retorno de Busquets, que desfalcou a equipe contra os merengues, assim como Semedo deve aparecer no lugar de Sergi Roberto.

Dividindo a liderança com o Real, o Barcelona está na ponta devido apenas o saldo de gols superior ao rival.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Suárez, Griezmann

ALAVÉS

Na 14ª posição, com 19 pontos, o Alavés segue sem vencer há três rodadas e agora busca um resultado positivo contra justamente o Barça, apesar da dura missão.

Para o confronto, Victor Laguardia e Mubarak Wakaso retornam de suspensão, enquanto Ximo Navarro pode substituir Martin na lateral-direita.

Provável escalação do Alavés: Pacheco; Navarro, Ely, Laguardia, Duarte; Pons, García, Wakaso; Vidal, Pérez, Burke

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Barcelona 14 de dezembro Barcelona 0 x 0 Real Madrid La Liga 18 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 4 de janeiro 16h (de Brasília) Barcelona x 9 de janeiro 16h (de Brasília)

ALAVÉS

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 1 x 1 La Liga 21 de dezembro Real Jaén 3 x 1 Alavés Copa del Rey 17 de dezembro

Próximas partidas