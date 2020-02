Onde assistir a Bahia x Vitória, pela Copa do Nordeste

Um dos maiores clássicos do Brasil acontece neste sábado; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E Salvador vai parar: neste sábado, às 18h (de Brasília), pela terceira rodada da , o recebe o , num dos maiores clássicos do . A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports na TV fechada para todo o país, e da Live FC, na internet.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Bahia x Vitória DATA Sábado, 8 de fevereiro de 2020 LOCAL Fonte Nova - Bahia, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





Na TV fechada, o duelo terá transmissão do Fox Sports para todo o país, além de passar na internet na Live TV, serviço de assinatura que dá acesso a todos os jogos da Copa do Nordeste.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Em crise, o Tricolor de Aço vê a Copa do Nordeste ficar muito mais importante na temporada: com um rombo significativo no orçamento depois da eliminação precoce na Copa do Brasil, a equipe precisa ter sucesso no resto das competições para ficar no azul.

Para o clássico, o Bahia chega mais pressionado do que nunca: mesmo carregando uma sequência de invencibilidade de 12 jogos diante do maior rival, o treinador Roger Machado balança no cargo depois da eliminação. Assim, é muito provável que a equipe vá com o que tem de melhor para tentar espantar a má fase.

Provável escalação do Bahia: Douglas; João Pedro, Juninho, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Flávio, Gregore e Daniel; Clayson (Arthur Caíke), Gilberto e Rossi

VITÓRIA

O Vitória, ironicamente, depois do final de ano ruim em 2019, chega mais tranquilo para o clássico: o clube ainda está vivo na , diferentemente do rival.

Geninho, treinador da equipe, quer aproveitar o momento ruim do Bahia para quebrar o tabu. Para isso, terá reforços: o meio de campo, depecionante nos últimos jogos, pode mudar. Jean, reforço do clube, está regularizado no BID e pode estrear. Rodrigo Andrade, recuperado de lesão, também pode ganhar um lugar no meio de campo.

Provável escalação do Vitória: ​Ronaldo; Van, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Rend, Jean (Rodrigo Andrade/Gerson Magrão) e Fernando Neto; Léo Ceará, Júnior Viçosa e Alisson Farias

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Jacuipense 2 de fevereiro River-PI 1 x 0 Bahia Copa do Brasil 5 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jacobina x Bahia Campeonato Baiano 09 de fevereiro 16h (de Brasília) Bahia x 12 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 1 de fevereiro Vitória da Conquista 1 x 2 Vitória Campeonato Baiano 2 de fevereiro

Próximas partidas