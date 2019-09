Onde assistir a Bahia x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2019

Baianos e botafoguenses entram em campo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na busca por recuperação no Campeonato Brasileiro, o visita o nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 21ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere e na TV Globo para a Bahia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Botafogo DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Vaner Casaes / Ag. BAPRESS)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere e na TV Globo para a BA. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Ocupando a oitava posição, com 31 pontos, o Bahia tem como principal dúvida para enfrentar o Botafogo o seu setor ofensivo. Enquanto Lucca e Elber disputam por uma vaga, Guerra deve comandar o meio-campo.

"É um time que conhecemos já. Infelizmente no primeiro turno não conseguimos vencê-los, agora temos a oportunidade de, com o apoio do torcedor, conquistar os três pontos e estar lá em cima novamente. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Botafogo não vem em um momento muito bom tecnicamente, mas está ali perto da gente. Vai ser um jogo difícil como qualquer outro que a gente já teve", disse Elber.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Élber, Artur e Gilberto.

Mais artigos abaixo

BOTAFOGO

O técnico Barroca deve ter pelo menos duas mudanças em relação a equipe que perdeu para o na última rodada. Cumprindo suspensão, Luiz Fernando e Fernando estão fora. Por outro lado, Diego Souza pode retornar ao time titular.

"Diego é um jogador profissional e diferenciadíssimo, joga em todas as funções da frente. No dia a dia eu o admiro muito e procuro aprender com ele pelo jogador excepcional que é. Se tiver a oportunidade de jogar com ele, tomara que a gente consiga fazer o melhor.", disse Victor Rangel.

Além do mais, o Bota ainda não poderá contar com Carli, que ainda sente desconforto muscular, Alex Santana, recuperando-se de torção no pé, e Jean, que operou o nariz.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Marcelo, Gabriel, Gilson; Cícero, Bochecha, João Paulo; Pimpão, Diego Souza, Victor Rangel.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 42 jogos entre as equipes, o Bahia registra 15 vitórias, já o Botafogo venceu 13 vezes, além de outros 14 empates. Nos últimos cinco confrontos, foram duas vitórias para cado lado e um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 02/05/2019 Botafogo 3 x 2 Bahia Brasileirão 20/10/2018 Botafogo 0 x 1 Bahia Brasileirão 03/10/2018 Botafogo 2 x 1 Bahia Sul-Americana 20/09/2018 Bahia 2 x 1 Botafogo Sul-Americana 10/06/2011 Bahia 3 x 3 Botafogo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Bahia Brasileirão 21 de setembro Bahia 1 x 1 Brasileirão 15 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Bahia Brasileirão 30 de setembro 20h (de Brasília) Bahia x Athlético-PR Brasileirão 05 de outubro 19h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 2 São Paulo Brasileirão 21 de setembro Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas