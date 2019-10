Onde assistir a Bahia x Athletico-PR, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste sábado (5), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR entram em campo neste sábado (5), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Ocupando a sexta posição do Brasileirão, com 37 pontos, o Bahia entra em campo embalado com duas vitórias seguidas.

Atravessando um bom momento na temporada, o técnico Roger Machado deve repetir a escalação que venceu o Avaí e nas últimas rodadas.

"A equipe conseguiu entrar no G-6. Compromisso é maior ainda. Vamos enfrentar uma equipe que é campeã da Copa do , Sul-Americana. Vamos jogo a jogo, com tranquilidade, inteligência. Em casa, temos que impor o ritmo. Agora o compromisso é maior ainda para manter a posição e olhar mais para cima.", disse Guerra.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Élber, Artur e Gilberto

ATHLETICO-PR

Vindo de empate com a em 1 a 1, o Furacão terá o retorno de Thiago Heleno e Adriano para enfrentar o Bahia fora de casa, enquanto Lucas Halter e Marco Ruben desfalcam a equipe.

Heleno está liberado após cumprir quatro meses de suspensão pelo caso doping. Já, Adriano, que ficou de fora por quatro jogos devido a uma lesão na xoca, disputa vaga com Márcio Azevedo.

Atualmente, o Athletico ocupa a nona posição, com 31 pontos.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Madson, Thiago Heleno (Lucas Halter), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marcelo Cirino

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Botafogo Brasileirão 26 de setembro Avaí 0 x 2 Bahia Brasileirão 30 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Brasileirão 9 de outubro 21h (de Brasília) x Bahia Brasileirão 12 de outubro 19h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 1 Brasileirão 27 de setembro Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas