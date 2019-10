Onde assistir a Avaí x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (27), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Avaí recebe o na noite deste domingo (27), às 18h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Palmeiras DATA Domingo, 27 de outubro LOCAL Ressacada - Santa Catarina, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Afundado na zona do rebaixamento, com apenas 17 pontos, o Avaí pode contar com quatro reforçar para encarar a equipe paulista.

Assim como Pedro Castro, Igor Fernandes está de volta, além de Eduardo Kunde e Jonathan.

"Vamos montar uma equipe que acredito que busque a vitória, pois dentro da Ressacada temos que ter um time que consiga agredir. Espero conseguir que tenhamos 11 atletas e igualdade numérica, nos últimos jogos tivemos inferioridade numérica. Vamos, dentro da característica da equipe e de acordo com o adversário", disse Evando.

Na lanterna do Brasileirão, o time tem 99% de chance de rebaixamento.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Wesley, Matheus Barbosa e Richard Franco; Luan Pereira (João Paulo), Vinícius Araújo, Lourenço

PALMEIRAS

A dez pontos de diferença para o líder Flamengo, o entra em campo neste domingo torcendo por um tropeço do rival para diminuir a diferença na tabela de classificação e seguir sonhando com o título do Brasileirão.

Para o confronto fora de casa, o técnico Mano Menezes confirmou Jean na lateral direita, enquanto Willian foi descartado. Lucas Lima e Carlos Eduardo também podem entrar.

Por outro lado, Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

"Ele (Carlos Eduardo) trabalhou na equipe base, que trabalhou mais cedo, para ter um atacante de velocidade pelo outro lado e manter a ideia de jogo. Para isso, temos que ter um armador no meio, para servir os atacantes de velocidade, fazer lançamentos. Trabalhamos com o Lucas (Lima), para passar confiança e uma ideia clara de como a equipe deve jogar. Vamos confirmar a equipe amanhã", disse o treinador.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 2 Brasileirão 17 de outubro 1 x 0 Avaí Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília) x Avaí Brasileirão 3 de novembro 19h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Brasileirão 17 de outubro -PR 1 x 1 Palmeiras Brasileirão 20 de setembro

Próximas partidas