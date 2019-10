Onde assistir a Avaí x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a recuperação no Campeonato Brasileiro, o recebe o Avaí na noite desta quinta-feira (17), às 19h15 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Internacional DATA Quinta-feira, 16 de outubro LOCAL Ressacada - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Internacional)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Equipe com pior ataque da Série A, o Avaí não esconde que irá adotar uma postura ofensiva diante do Inter. Visando deixar a zona de rebaixamento, o técnico Evando busca a primeira vitória sob o comando da equipe.

"Na vida tem que estar sempre pronto, agora assumo essa responsabilidade. Estou pronto. Temos que ganhar e vamos ganhar. Vamos evoluir a equipe. Vamos fazer um grande jogo e buscar a vitória o tempo todo.", disse.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Mosquera, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Matheus Lucas e Lourenço.

INTERNACIONAL

Após o empate com o , o Inter entra em campo com importantes reforços. Além de Pottker, Paolo Guerrero, que retorna da seleção peruana, também está confirmado, assim como Bruno Fuchs.

Mais artigos abaixo

Sem vencer há cinco jogos, o Inter deixou o G-6 e ocupa apenas a sétima posição, com 39 pontos.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto e Zeca; Rodrigo Lindoso (Bruno Silva), Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Nico López; Paolo Guerrero

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 0 Brasileirão 10 de outubro Ceará 1 x 0 Avaí Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Avaí Brasileirão 20 de outubro 16h (de Brasília) Avaí x Brasileirão 27 de outubro 17h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Internacional Brasileirão 9 de outubro Internacional 0 x 0 Santos Brasileirão 13 de outubro

Próximas partidas