Onde assistir a Avaí x Fortaleza, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Avaí e entram em campo na noite desta quarta-feira (30), às 19h30 de Brasília), visando a permanência na Série A. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Fortaleza DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Avaí sonham com uma improvável permanência na Série A do Brasileirão / Foto: Divulgação Avaí

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

Praticamente rebaixado, o Avaí, último colocado do Brasileirão, tem apenas 17 pontos, e precisa de um milagre para escapar.

Betão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Ele deverá ser susbtituído por Marquinhos.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Thalheimer, Marquinhos, Julinho; Wesley, Matheus Barbosa e Richard Franco; Lourenço, Brenner, Ferrareis

FORTALEZA

Vindo de empate com o em 1 a 1, o Fortaleza entra em campo pensando apenas na vitória para se afastar do Z-4, mas o lateral Gabriel Dias sabe que a missão não será fácil.

"Do outro lado tem gente querendo vencer. Eles estão nessa situação, mas tenho certeza que vai mais ser um jogo difícil. Então, temos que trabalhar bem e pensar bem no jogo. Temos que entrar bem ligados", disse.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação do Fortaleza: Boeck; Tinga, Quintero Paulão, Melo; Juninho, Bonilha; Edinho, Romarinho, Pires; Paulista

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Avaí Brasileirão 20 de outubro Avaí 1 x 2 Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Avaí Brasileirão 3 de novembro 19h30 (de Brasília) Avaí x Brasileirão 6 de novembro 21h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Brasileirão 19 de outubro Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza Brasileirão 27 de setembro

Próximas partidas