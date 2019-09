Onde assistir a Avaí x Atlético-MG, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes jogam pela 20ª rodada do Brasileirão nesta segunda (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O vem de uma sequência de cinco derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Para tentar se recuperar, o clube viaja até Florianópolis para enfrentar o embalado time do Avaí, que vem de duas vitórias entre as últimas três partidas. O duelo acontece nesta segunda (23), às 20h (horário de Brasília), jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. Aqui, na GOAL , você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Atlético-MG DATA Segunda, 23 de setembro LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão pela SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ

O Avaí pode repetir a mesma escalação que fez venceu os reservas do -PR fora de casa. O treinador Alberto Valentim ainda conta com o retorno total do lateral-direito Léo, que não tinha condições de jogo para jogar 90 minutos.

O garoto Jonathan Júnior, da base, autor do gol da vitória do time catarinense na última rodada, deve ganhar nova chance e realizar o quarto jogo como atleta profissional.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Igor Fernandes, Betão, Ricardo e Léo (Iury); Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo; Caio Paulista, Lourenço e Jonathan Júnior

ATLÉTICO-MG

Com o jogo de volta da Copa Sul-Americana no meio de semana, diante do , em casa, o pode ir com um time alternativo, descansando os titulares, como o treinador Rodrigo Santana vem fazendo. Um possível destaque dentre os titulares é o garoto Bruninho, surpresa positiva nas últimas partidas do Atlético.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramón Martinez (Zé Welison); Nathan, Otero e Bruninho (Cazares); Geuvânio e Alerrandro (Di Santo)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 3 Brasileirão 07/09/2019 0 x 1 Avaí Brasileirão 15/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Avaí Brasileirão 26/09/2019 20h (de Brasília) Avaí x Brasileirão 30/09/2019 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

Próximas partidas