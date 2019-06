Onde assistir a Austrália x Brasil, pela Copa do Mundo feminina

Seleção busca a segunda vitória no Mundial da França nesta quinta-feira (13)

Após a tranquila vitória sobre a por 3 a 0 na estreia da feminina, a seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira (13), pela segunda rodada, para enfrentar a , às 13h (de Brasília). A partida será transmitida pela TV Globo, Band, além do Sportv e Bandsports, na TV fechada.

Veja informações da partida!

JOGO Austrália x DATA Quinta-feira - 13 de junho LOCAL Stade de la Mosson - FRA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Paulo Fernandes / )

O jogo será transmitido na TV Globo, Band, Sportv e Bandsports. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

AUSTRÁLIA

Após ser derrotada pela na rodada de estreia por 2 a 1, a Austrália busca a recuperação diante da seleção brasileira.

Provável escalação: L. Williams; Carpenter, Polkinghorne; Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Foord, Butt, Logarzo;

BRASIL

Principal desfalque do primeiro jogo, devido a uma lesão na coxa esquerda, há a esperança de a atacante Marta entrar em campo. A jogadora sofreu a lesão no último dia 24 de maio, ainda em , no começo da preparação do Brasil para o Mundial.

O Brasil é líder do Grupo C, com três pontos.

Barbara; Letícia, Katheleen, Mônica, Tamires, Formiga, Taysa e Debinha, Andressa Alves, Cristiane e Bia