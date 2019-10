Onde assistir a Atlético-MG x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2019

Mineiros e cariocas entram em campo nesta quarta (2), em duelo atrasado da 21ª rodada, às 19h15; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão, e entram em campo nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), no Independência. O confronto terá transmissão do canal Sportv 2 (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Vasco DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão pelo canal Sportv 2 (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Na décima posição, com 30 pontos, o visa deixar de lado a fase negativa emplacando a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Após ter vencido o Ceará na última rodada, a equipe entra em campo com Luan atravessando um ótimo momento na temporada.

Enquanto Nathan e Zé Welison disputam por uma vaga no meio-campo, Chará, lesionado, se junta a Victor, Jair, Ramon Martínes, Uilson e Gustavo no departamento médico.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Réver, Rabello, Fábio ; Nathan (Zé Welison); Cazares, Otero, Elias, Luan; Di Santo

VASCO

Vindo de derrota para o na última rodada, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá contar com Richard e Fellipe Bastos, desfalques contra o por motivos contatuais.

Atualmente, o Vasco ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Castán, Barcelos; Júnior, Richard, Raúl; Magno, Ribamar, Rossi

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 26 de setembro Atlético-MG 2 x 1 Ceará Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro 16 (de Brasília) x Atlético-MG Brasileirão 10 de outubro 20h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 -PR Brasileirão 22 de setembro Corinthians 1 x 0 Vasco Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas