Onde assistir a Atlético-MG x La Calera, pela Copa Sul-Americana

O DAZN traz para você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil

Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, o recebe o La Calera nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Independência, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da . O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN, plataforma de streaming esportivo. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Unión La Calera DATA Terça-feira, 28 de maio LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

As partidas do Atlético na Copa Sul-Americana serão transmitidas com exclusividade pelo DAZN. O torcedor que quiser acompanhar os jogos do time precisa assinar o serviço de streaming. O primeiro mês é gratuito.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Precisando vencer para avançar, o pode entrar em campo mais ofensivo, com Cazares como titular. Após ter perdido o primeiro jogo fora de casa com a equipe reserva, o técnico Rodrigo Santana deve utilizar a base que foi derrotada pelo na última rodada do Brasileirão.

Desfalques: Gustavo Blanco, Réver e Uilson (no departamento médico)

Provável escalação:

LA CALERA

O time chileno entra em campo precisando de apenas um empate para avançar.

O técnico Francisco Meneghini não poderá contar com Isnaldo, machucado.

Provável escalação: Batalla; Andia, Vilches, Alvarado, Figueroa, Wiemberg; Leiva, Zúñiga, Laba; Walter Bou, Larrondo