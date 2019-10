Onde assistir a Atlético-MG x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2019

Galo recebe a equipe gaúcha neste domingo (13), às 19h (de Brasília) após a derrota para o Flamengo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mirando o G-4 do Campeonato Brasileiro, o visita o neste domingo (13), às 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do torneio nacional. O confronto terá transmissão ao vivo ao vivo do Sportv (exceto MG), além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Grêmio DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do Sportv (exceto MG), além do canal Premiere, na TV fechada. . Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Após ser derrotado pelo líder por 3 a 1 no Maracanã, o entra em campo buscando encerrar o jejum no Brasileirão, que chega a duas derrotas e um empate no torneio.

Com apenas duas atividades para preparar a equipe para enfrentar o Grêmio, o técnico Rodrigo Santana

GRÊMIO

Cleiton; Patric, Réver, Rabello, Fábio ; Nathan (Zé Welison); Cazares, Otero, Elias, Luan; Di Santo

Vindo de vitória contra o Ceará por 2 a 1, a equipe gaúcha busca subir ainda mais na tabela do Brasileirão.

Com 38 pontos e ocupando a sétima posição, os gremistas podem ver Tardelli ser poupado neste domingo (13), assim como Léo Moura.

"A gente tem ainda três jogos pelo Brasileirão para acertar muitos pontos. Não vamos falar só de Flamengo. Temos objetivo no Brasileirão, que é figurar na parte de cima, chegar ao G-4. Ninguém garante que vamos ser campeões da Libertadores mesmo que ganhe do Flamengo. A gente vai focar nesses três jogos", disse Geromel.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, Geromel, David Braz e Cortez; Michel, Maicon (Rômulo ou Thaciano), Alisson, Luan e Pepê; André.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos 70 jogos entre as equipes, O Grêmio leva uma pequena vantagem sobre o adversário. Foram 28 vitórias para a equipe gaúcha, contra 22 para o Galo, além de 20 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Grêmio 1 x 0 Atlético-MG Brasileirão 2018 Atlético-MG 0 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 2017 Atlético-MG 4 x 3 Grêmio Brasileirão 2017 Grêmio 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro Flamengo 3 x 1 Atlético-MG Brasileirão 29 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 16 de outubro 19h15 (de Brasília) Atlético-MG x Santos Brasileirão 20 de outubro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Brasileirão 5 de outubro Grêmio 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro

