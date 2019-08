Onde assistir a Atlético-MG x Cruzeiro, pelo Brasileirão

Clássico mineiro marca a 13ª rodada do torneio nacional, no Independência

Após ser eliminado pelo maior rival nas oitavas de final da Copa do , o volta a reenconrar o neste domingo (4), às 19h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Cruzeiro DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Divulgação Atlético-MG)

A partida terá transmissão da TV Globo para o estado de Minas Gerais, além do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Após a classificação para as quartas de final da , o volta suas atenções para o Brasileirão. Ainda no estádio depois da vitória sobre o Botafogo por 2 a 0, os jogadores já projetaram o clássico contra a .

"Agora é descansar, domingo temos um clássico. Depois pensar na próxima fase da Sul-Americana", disse Fábio .

Recuperado de uma conjuntivite, o meia Cazares trabalhou normalmente com os demais companheiros e pode retornar neste domingo,

Em quarto lugar, com 21 pontos somados em 12 jogos disputados, o Atlético-MG está a cinco pontos do líder Santos e na zona de classificação para a próxima Libertadores.

Provável escalação: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Jair, Elias, Vinicius, Otero, Chará; Ricardo Oliveira.

CRUZEIRO

Eliminado da Copa Libertadores nos pênaltis para o River Plate, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E apesar da derrota incômoda sofrida no meio da semana, o técnico Mano Menezes não vê necessidade de trabalhar o lado psicológico dos jogadores para o clássico de domingo.

"Eu não acredito muito nessas questões psicológicas aí que todo mundo fala. Perdemos. Dói. A derrota tem que doer. Você não pode encarar uma derrota da mesma forma como você encara uma vitória, uma classificação. Mas, o clássico, não precisamos fazer nada para trabalhar cabeça de jogador para o clássico, nem para o jogo contra o . São jogos grandes. Por si só eles te dão a motivação e te dão possibilidade de recuperação", disse.

Para o confronto, Mano não deve utilizar força máxima contra o Galo, já que três dias depois, a Raposa terá o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Internacional.

"Agora vamos ver como vamos fazer no clássico, porque na quarta-feira temos um jogo decisivo aqui em casa, em que precisamos construir uma vitória, uma vantagem mínima, como sabemos que é importante para o segundo jogo, depois, em Alegre.", completou.

Mais artigos abaixo

O Cruzeiro soma 10 pontos e está em 16º lugar, uma posição acima da zona do rebaixamento. O time não vence há nove jogos no Brasileiro.

Provável escalação: Rafael; Weverton, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Éderson, Ariel Cabral (Jadson Silva), Jadson e Maurício (Welinton); David (Sassá) e Fred.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, o Cruzeiro venceu duas vezes, empatou outras duas e perdeu uma. Poré, no último duelo, o Galo garantiu a vaga nas quartas de final da , após garantir classificação inédita em mata-matas eliminando o rival.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 17/07/2019 Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Quartas de final Copa do Brasil 11/07/2019 Cruzeiro 3 x 0 Atlético-MG Quartas de final Copa do Brasil 20/04/2019 Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro Decisão Mineiro 14/04/2019 Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG Decisão Mineiro 27/01/2019 Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 28 de julho 19h (de Brasília) Atléitico-MG 2 x 0 Oitavas de final da Copa do Brasil 31 de agosto 21h30 (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Brasileirão 10 de agosto 20h (de Brasília) -PR x Atlético-MG Brasileirão 18 de agosto 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro 0 x 2 Brasileirão 27 de julho 19h (de Brasília) Cruzeiro 0 (2) x (4) 0 Oitavas de final da Libertadores 30 de julho 19h15 (de Brasília)

Próximas partidas