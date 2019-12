Onde assistir a Atlético-MG x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo neste domingo (1) com objetivos distintos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Faltando apenas três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, e entram em campo na noite deste domingo (1), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Corinthians DATA Domingo, 1 de dezembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte (MG) HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do quer se garantir na Série A do Brasileirão / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Sem vencer há quatro rodadas (três empates e uma derrota), o Atlético-MG precisa de apenas uma vitória para confirmar a sua permanência na Série A.

Para a partida deste domingo, o Galo terá Bruninho, recuperado de dores no quadril, além de Zé Welison, que retorna de suspensão.

A equipe mineira iniciou a rodada na 14ª posição, com 42 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio ; Zé Welison e Jair; Luan (Otero), Cazares e Marquinhos; Di Santo

CORINTHIANS

O conseguiu reencontrar o caminho da vitória da última rodada ao bater o por 3 a 0 e subiu para a sétima posição, com 53 pontos.

Pedrinho e Danilo Avelar não devem atuar neste domingo. Desta forma, Matheus Vital e Carlos Augusto devem assumir a titularidade, respectivamente.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Gabriel e Júnior Urso;Janderson, Mateus Vital (Pedrinho ou Jadson) e Clayson; Boselli

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 1 -PR Brasileirão 24 de novembro 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 27 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Brasileirão 4 de dezembro 19h30 (de Brasília) x Atlético-MG Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 24 de novembro Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 27 de novembro

Próximas partidas