Onde assistir a Atlético-MG x Chapecoense, pelo Brasileirão Série A 2019

Galo mira a vitória nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a vitória em casa, o recebe a nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto MG), além do Premiere para todo o , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Chapecoense DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL Independência - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do promete grande apoio no Independência / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Com mais de 16 mil ingressos vendidos antecipadamente, a torcida do Galo promete lotar o Independência apesar da derrota sofrida para o na última rodada.

O técnico Vagner Mancini poderá contar com os retornos de Elias e Cazares, que cumpriram suspensão na última rodada.

A equipe mineira ocupa a 12ª posição do Brasileirão, com 35 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio ; Réver; Cazares, Elias, Nathan e Otero; Di Santo.

CHAPECOENSE

Com 99% de risco de rebaixamento, a tem uma novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Atlético. Douglas retorna ao time após cumprir suspensão.

Afundada na zona de rebaixamento, a equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 18 pontos.

Provável escalação da Chapecoense: Ricardo; Eduardo, Mauricio Ramos, Douglas, Pacheco; Araújo, Elicarlos; Almeida, Camilo, Gomes; Everaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 20 de outubro São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 2 de novembro 17h (de Brasília) Atlético-MG x Brasileirão 6 de novembro 19h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 2 Goiás Brasileirão 20 de outubro 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas