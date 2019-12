Onde assistir a Atlético-MG x Botafogo, pelo Brasileirão Série A 2019?

Galo e Alvinegro entram em campo nesta quarta-feira (4) buscando a vaga para a Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando vaga na Copa Sul-Americana, e entram em campo na noite desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do torneio A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Botafogo DATA Quarta-feira, 3 de dezembro de 2019 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do quer a classificação para a Sul-Americana / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo canal Sportv (exceto MG), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Vindo de vitória sobre o por 2 a 1 na última rodada, o Galo entra em campo sem grandes objetivos após ser assegurado a permanência na Série A.

Ainda sem técnico confirmado para a próxima temporada, apesar da especulação em torno de Carille, ex- , a equipe mineira não terá Fábio , suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Leonardo Silva deverá ser o seu substituto.

O Atlético inicia a penúltima rodada na 13ª posição, com 45 pontos.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan (Otero), Cazares e Marquinhos; Di Santo

BOTAFOGO

Com a ajuda do Vasco, que venceu o por 1 a 0 na noite da última segunda-feira (2), o Botafogo encerrou a sua luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O técnico Alberto Valentim não poderá contar com Alex Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Gilson, Pimpão e Marcinho, ainda lesionados.

Com 42 pontos, o Alvinegro aparece na 14ª posição.

Provável escalação do Botafogo: Fernández; Costanza, Carli, Benevenuto, Yuri; Jean, Cícero; Rhuan, Paulo, ; Diego Souza

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 75 confrontos entre as equipes, o Botafogo registra uma ampla vantagem sobre o Atlético-MG. Foram 32 vitória para a equipe carioca, contra apenas 23 do Galo, além de 20 empates. ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Botafogo 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 2019 Atlético-MG 2 x 0 Botafogo 2019 Botafogo 0 x 1 Atlético-MG Copa Sul-Americana 2018 Atlético-MG 1 x 0 Botafogo Brasileirão 2018 Botafogo 0 x 3 Atlético-MG Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 27 de novembro Atlético-MG 2 x 1 Corinthians Brasileirão 1 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 8 de dezembro 16h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Botafogo Brasileirão 27 de novembro Botafogo 0 x 1 Internacional Brasileirão 30 de novembro

