Onde assistir a Atlético-MG x Botafogo, pelas oitavas de final da Sul-Americana

Galo possui a vantagem do empate nesta quarta-feira (31) para avançar às quartas de final

Após vencer o confronto de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, o recebe o nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da , com a vantagem do empate. A partida terá transmissão exclusiva do DAZN. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Botafogo DATA Quarta-feira, 31 de julho LOCAL Independência - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação Botafogo)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

O Botafogo perdeu a sua invencibilidade na Sul-Americana justamente para o , e agora precisa reverter o placar na casa do rival para avançar na competição.

Escalação titular: Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Marcelo, Gilson; Cícero, João Paulo, Alex Santana; Luiz Fernando, Erik, Diego Souza.

ATLÉTICO-MG

Por outro lado, o Galo entrou na segunda fase e estreou perdendo para o Unión La Calera por 1 a 0. No jogo da volta, venceu pelo mesmo placar e nos pênaltis triunfou por 3 a 0.

Apesar da vantagem obtida no Rio de Janeiro, o treinador Rodrigo Santana prega respeito e cautela contra o adversário.

"Tivemos a vantagem de ter feito um gol fora de casa, resultado está aberto. Tem 90 minutos. Em decisão, nossa margem de erro tem de ser muito pequena. A equipe está focada, é experiente para esse tipo de competição", disse.

Escalação titular: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio ; Jair, Elias, Vinicius, Otero, Chará; Ricardo Oliveira.