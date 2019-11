Onde assistir a Atlético-MG x Atlético-PR, pelo Brasileirão Série A 2019

Galo busca vencer neste domingo (24), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR entram em campo neste domingo (24), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para Minas Gerais, além do GloboEsporte.com para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x DATA Domingo, 24 de novembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte (MG) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do promete grande festa no Mineirão / Foto: Divulgação Atlético-MG

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para MG, além do GloboEsporte.com para todo o Brasil. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

Querendo se afastar do risco do Z-4, o técnico Vagner Mancini poderá contar com Ramón Martínez e Otero, que voltaram das suas seleções (paraguaia e venezuelana, respectivamente).

Por outro lado, Réver, Igor Rabello e Jair, estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

O Galo ocupa a 13ª posição do Brasileirão e precisa vencer para isolar de vez qualquer risco de rebaixamento.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Léo Silva, Maidana e Fábio ; Zé Welison, Martínez (Vinícius), Luan, Cazares (Otero) e Marquinhos; Di Santo

ATHLETICO-PR

Já classificado para a 2020, o Furacão deverá ter quatro mudanças na equipe para encarar o Galo fora de casa.

Santos, de volta após defender a seleção brasileira, assume novamente a titularidade no gol, assim como Bruno Guimarães já recuperado de lesão no tornozelo.

Por outro lado, o técnico interino Eduardo Barros não poderá contar com Thiago Heleno e Márcio Azevedo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Atualmente, o Athletico ocupa a quinta posição, com 53 pontos.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Madson, Bambu, Léo Pereira, Abner Felipe; Wellignton, Bruno Guimarães, Thonny Anderson; Nikão, Rony e Marcelo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 10 de novembro 1 x 1 Atlético-MG Brasileirão 16 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético-MG Brasileirão 27 de novembro 21h (de Brasília) Atlético-MG x Brasileirão 1 de dezembro 18h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 10 de novembro Athletico-PR 1 x 0 Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas