Onde assistir a Atlético-GO x Libertad, pela Copa Sul-Americana?

Valendo a liderança, os times se enfrentam na quarta (19), às 19h15 (de Brasília), pelo Grupo F; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Primeiros colocados do Grupo F da Sul-Americana, Atlético-GO e Libertad fazem, nesta quarta-feira (19), às 19h15 (de Brasília), um confronto direto pela liderança, em duelo válido pela quinta rodada. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-GO x Libertad DATA Quarta-feira, 19 de maio de 2021 LOCAL Estádio Antônio Accioly - Goiânia, GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Guillermo Guerrero

Assistentes: Christian Lescano e Juan Aguiar

Quarto árbitro: Marlon Vera

ONDE VAI PASSAR?



O Dragão está em busca da classificação ao mata-mata / Foto: Bruno Corsino/Atlético-GO

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-GO

Com duas vitórias e dois empates, o Atlético-GO conquistou oito pontos em quatro rodadas do Grupo F e, com isso, é o vice-líer, um ponto atrás do Libertad, seu adversário. Vencendo, o Dragão passa na frente dos paraguaios e fica mais confortável para buscar a classificação para a próxima fase.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Janderson, Zé Roberto e Arthur Gomes.

LIBERTAD

Líder do Grupo F, o Libertad - que está perto do título do Campeonato Paraguaio - tem nove pontos, conquistados em três vitórias e uma derrota. O revés foi, justamente, contra o Dragão, no jogo de ida, realizado no Paraguai.

Provável escalação do Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Luiz Cardozo, Diego Vieira, Vangioni; Mejía, Hugo Martínez, Espinoza, Bareiro; Adrián Martínez e Sebastián Ferreira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Palestino Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021 Atlético-GO 2 x 2 Grêmio Anápolis Campeonato Goiano 09 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newell's Old Boys x Atlético-GO Copa Sul-Americana 25 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Corinthians x Atlético-GO Brasileirão 30 de maio de 2021 18h15 (de Brasília)

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA Guaraní 1 x 6 Libertad Campeonato Paraguaio 16 de maio de 2021 Libertad 1 x 1 Newell's Old Boys Copa Sul-Americana 13 de maio de 2021

Próximas partidas