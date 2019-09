Onde assistir a Atlético de Madrid x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol

Rivais entram em campo neste sábado (28) visando a liderança da LaLiga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Separados por apenas um ponto na tabela, e disputam a liderança do Campeonato Espanhol neste sábado (28), às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano. A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Real Madrid DATA Sábado, 28 de setembro LOCAL Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o pelo canal Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Visando assumir a ponta da tabela do Campeonato Espanhol, o técnico Diego Simeone não poderá contar com Alvaro Morata, suspenso após ter sido expulso na vitória sobre o Mallorca na última rodada. Para o seu lugar, o argentina deverá utilizar João Felix para o clássico de Madrid.

No entanto, apesar da vitória ser o principal objetivo da equipe, o Atleti registra retrospecto negativo quando encara o seu rival. Dos 222 jogos disputados, foram apenas 56 vitórias e 111 derrotas, além de 55 empates.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Ñíguez, Partey, Lemar; Félix, Diego Costa

REAL MADRID

Com três vitórias seguidas na Liga, o Real Madrid chega confiante para o clássico na casa do Atlético de Madrid. Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane não poderá contar com Ferland Mendy e Marcelo.

Por outro lado, Toni Kroos e Casemiro devem aparecer no meio-campo, enquanto Luka Modric ainda não está totalmente em forma.

Hazard, que está 100% recuperado, fará o seu primeiro clássico e se mostrou ansioso com a possibilidade de enfrentar Diego Costa, seu ex-companheiro no .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 0 x 0 21 de setembro Mallorca 0 x 2 Atlético de Madrid La Liga 24 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Atlético de Madrid Liga dos Campeões 1 de outubro 16h (de Brasília) Real Valladollid x Atlético de Madrid La Liga 6 de outubro 11h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Real Madrid La Liga 22 de setembro Real Madrid 2 x 0 Osasuna La Liga 24 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Liga dos Campeões 1 de outubro 13h55 (de Brasília) Real Madrid x Granada La Liga 28 de setembro 11h (de Brasíli)

Courtois; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Nacho; Casemiro, Kroos; Bale, Rodríguez, Hazard; Benzema