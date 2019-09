Onde assistir a Atlético de Madrid x Juventus, pela Liga dos Campeões

Equipes estreiam no grupo D da UCL nesta quarta-feira (18); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e estreiam na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela primeiro rodada do Grupo D. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Juventus DATA Quarta-feira, 18 de setembro LOCAL Estádio Wanda Metropolitano - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Após a derrota para o por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta suas atenções para a . No Grupo D, ao lado de , Juventus e , a equipe comandada por Simeone entra em campo contra os italianos em casa.

Para o confronto, o técnico ainda não sabe se poderá contar com o meia Thomas e o atacante Alvaro Morata, lesionados. Por outro lado, a equipe tenta minimizar a presença de Cristiano Ronaldo.

"Não é apenas Cristiano, respeitamos todos os jogadores da Juventus. Apenas teremos de tentar que não seja o seu dia e defendê-lo melhor em algumas ações para que não nos faça os golos que fez nas últimas vezes", disse Koke, em entrevista ao jornal Marca.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa, Koke, Níguez, Lemar; Félix, Costa

JUVENTUS

Assim como o rival, a Juve também não empolgou os seus torcedores na última rodada do Campeonato Italiano. A equipe ficou no empate sem gols com a Fioretina.

Para o duelo, o técnico Sarri ainda não deverá contar com Douglas Costa e Miralem Pjanic, enquanto Giorgio Chiellini, Danilo e Mattia de Sciglio seguem no departamento médico.

Cristiano Ronaldo está confirmado e preparado para as vaias que sempre recebe quando atua no campo rival.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 3 x 2 Campeonato Espanhol 1 de setembro Real Sociedad 2 x 0 Atlético de Madrid Campeonato Espanhol 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Campeonato Espanhol 21 de setembro 13h30 (de Brasília) Mallorca x Atlético de Madrid Campeonato Espanhol 25 de setembro 14h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 3 Campeonato Italiano 31 de agosto 0 x 0 Juventus Campeonato Italiano 14 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Verona Campeonato Italiano 21 de setembro 13h (de Brasília) Brescia x Juventus Campeonato Italiano 24 de setembro 16h (de Brasília)

