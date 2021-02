Onde assistir a Atlético de Madrid x Celta, pela La Liga?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Líder da La Liga, o Atlético de Madrid recebe o Celta nesta segunda-feira (8), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, para tentar ampliar a vantagem na competição. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports , na TV fechada. Na Goal , você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Celta DATA Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021 LOCAL Wanda Metropolitano - Madri, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético de Madrid quer vencer para seguir com boa vantagem na liderança / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal do Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Líder isolado no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid entra em campo buscando mais três pontos, visando o primeiro título da Liga desde 2014.

O time tem uma vantagem de dez pontos para os vice-líderes Barcelona e Real Madrid com um jogo a menos. O Sevilla, quarto colocado, também tem uma partida a mais que os Colchoneros.

Para o duelo, o técnico Diego Simeone não terá Kieran Trippier, suspenso por oito jogos, além de Mario Hermoso, Carrasco, João Félix e o recém-chegado Moussa Dembelé, já que todos testaram positivo para coronavírus.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe e Gimenez; Vrsaljko, Koke, Saúl, Llorente e Lemar; Suárez e Correa.

CELTA DE VIGO

Após começo digno de "lua de mel" sob o comando de Eduardo Coudet , o Celta de Vigo estacionou na tabela e vem de sete jogos sem vencer.

O time é o décimo colocado da La Liga, com 25 pontos, mas vê a zona de rebaixamento se aproximar em um campeonato muito parelho - o Alavés, 18º colocado, tem 19 pontos.

A equipe deve ir com força máxima para enfrentar o líder, com Iago Aspas, principal jogador do time, recuperado 100% de lesão.

🔙💥2⃣0⃣1⃣6⃣



Toca volver gañar na casa do @Atleti . Só tres días para un #AtletiCelta no que darémolo todo pola vitoria! pic.twitter.com/N0R1zXWibI — RC Celta (@RCCelta) February 5, 2021

Provável escalação do Celta: Blanco; Mallo, Araújo, Murillo e Martín; Tapia; Méndez, Denis Suarez e Nolito; Mina e Iago Aspas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 3 x 1 Valencia La Liga 24 de janeiro de 2021 Cádiz 2 x 4 Atlético de Madrid La Liga 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Granada x Atlético de Madrid La Liga 13 de fevereiro de 2021 10h (de Brasília) Levante x Atlético de Madrid La Liga 16 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília)

CELTA DE VIGO

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 1 x 1 Eibar La Liga 24 de janeiro de 2021 Granada 0 x 0 Celta La Liga 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas